"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 ŞUBAT 2020 PERŞEMBE - YIL: 50

ABD, İngiltere ve Almanya'dan Esed rejimine Türkiye uyarısı!

20 Şubat 2020, Perşembe 02:03
ABD, İngiltere ve Almanya, BM Güvenlik Konseyinde, Suriye rejimini Türkiye'nin İdlib'deki gözlem noktalarına saldırılarına son vermeye çağırdı.

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Kelly Craft, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, Suriye'de çocuklar soğuktan ölürken, rejimin, destekçileri Rusya, İran ve Hizbullah'ın saldırılarıyla askeri zafer ilan ettiğini söyledi.

 

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya'nın Suriye rejimine verdiği desteği kestiğini görmeyi istediğini belirten Craft, şunları kaydetti:

"ABD olarak, Suriyeli mültecilere yardım konusunda en fazla yükü taşıyan NATO müttefikimiz Türkiye'nin meşru çıkarlarını destekliyoruz ve Türkiye'nin çatışmalar nedeniyle yeni bir mülteci akını konusundaki endişelerini anlıyoruz. Türkiye'yi Suriye'nin kuzeybatısında gerginliği artırmakla suçlayan Rus yetkililerinin açıklamalarını kesinlikle reddediyoruz. Bunun sorumlusunun Esed rejimi ve Rusya olduğundan hiç şüphemiz yok.'' 

Craft, ABD'nin, ateşkesin yeniden sağlanması ve rejim güçlerinin 2018'de Soçi'de varılan ateşkes hattına geri çekilmesi için diplomatik çabalar konusunda Türkiye ile koordinasyon çalışmalarını sürdüreceğini vurguladı.

Almanya'nın BM Daimi Temsilcisi Christoph Heusgen de Türkiye'nin İdlib'deki gözlem noktalarının çevresinde artan gerginlikten endişe duyduklarını belirterek, ''Suriye rejiminden, Türk kuvvetlerine yönelik saldırılarını durdurmasını ve derhal gerginliği azaltmasını talep ediyoruz.'' dedi. 

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Karen Pierce ise "Türkiye'ye saldırıların durması gerek. Türkiye İdlib'de barışçıl bir çözüm için çaba gösterdi ve gerginliğin artmasının halihazırda 3,5 milyon mültecinin yükünü taşıyan Türkiye'yi etkileyecek olmasından endişe duyuyoruz." diye konuştu.

Sinirlioğlu: Gözlem noktalarından çekilmeyeceğiz

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, "Türkiye İdlib'de tehdit teşkil eden tüm hedefleri vuracak. Askerimizi geri çekmeyeceğiz ve gözlem noktalarından geri çekilmeyeceğiz. Ay sonuna kadar mevcut pozisyonlarından çekilmesi gereken rejimdir." dedi.

Pedersen: Rusya ve Türkiye kilit rol oynamak zorunda

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen de BM Güvenlik Konseyi'ni video konferans yoluyla Cenevre'den bilgilendirdi.

Pedersen, hava saldırıları ve çatışmaların devam ettiği ve insani durumun ''alarm verdiği'' İdlib'de, çocukların dondurucu soğuklar nedeniyle öldüğünü söyledi. 

Yerleşim birimlerine doğru ilerleyen çatışmaların daha fazla kitlesel yerinden edilme ve insani felakete neden olacağı uyarısında bulunan Pedersen, Suriye'de rejim ve destekçilerinin M5 kara yolunun doğusunun tamamını ve kara yolunun batısındaki bazı bölgelerle Halep'in batı kırsalını ele geçirdiğini ifade etti.

Suriye'de artan tehlikeye dikkati çeken Pedersen, ''Rusya ve Türkiye garantör ülkeler olarak İdlib'de gerginliği azaltmak için kilit bir rol oynamak zorunda.'' ifadesini kullandı.

Suriye'de uluslararası insani hukuka uyulması, ülke genelinde ateşkes sağlanması çağrısında da bulunan Pedersen, BM Güvenlik Konseyi'ni de harekete geçmeye davet etti.

AA

Okunma Sayısı: 171
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    UNICEF de uyardı: Nijer'deki insani kriz endişelendiriyor!

    IMF'den 'yeni tip koronavirüs' uyarısı!

    ABD Savunma Bakanlığı'ndan Pentagon açıklaması

    Türkiye'den Esed rejimine ay sonuna kadar müddet

    ABD, İngiltere ve Almanya'dan Esed rejimine Türkiye uyarısı!

    İran'da da yeni tip koronavirüs alarmı: 2 kişi Kovid-19 sebebiyle öldü!

    İlâca da zam

    Elektrik ve doğalgaz fiyatları indirilsin

    Çocukları koruyun

    Yargı, demokrasiye dönüşle düzelir

    Libya’da fatura İdlib’den ağır olur

    ‘Yaşlıyım Haklıyım’ internet sitesi kuruldu

    Toptan’dan “tarafsızlık” vurgusu

    Güvenlik soruşturmaları AKP’lileri de isyan ettirdi

    Yangının etkisi yıllarca sürecek

    'Nihat Bey'e kırgınız, kızgınız'

    Osman Kavala hakkında tutuklama kararı

    Kanada’da huzur evi ve yetimhaneler birleştirildi

    İsrail, konteyner sınıfa da el koydu!

    HSK, Gezi davasında beraat kararı veren hakimler hakkında inceleme başlattı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hukuka direniş Gezi’de de çöktü
    Cevher İLHAN

    OHAL Komisyonu fiyaskosu
    Ahmet BATTAL

    Utanç ve gurur duyduk…
    M. Latif SALİHOĞLU

    Zübeyir’in uykusuz geceleri
    Faruk ÇAKIR

    Adaletsiz olmaz
    Süleyman KÖSMENE

    Dinimizde kadınların statüsü zor mudur?
    Genel

    Güvenlik soruşturmaları AKP’lileri de isyan ettirdi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mikail YAPRAK

    Bir elli yıl daha göreceklere selâm olsun!
    Ali FERŞADOĞLU

    Bediüzzaman’ın köşe yazarlığı yaptığı gazeteler ve Yeni Asya (1)

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.