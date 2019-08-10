ABD Irak'ın kuzeyine sevkiyata devam ediyor

ABD, Irak'ın kuzeyinden Suriye'deki YPG/PKK işgal bölgelerine 70 tırla askeri araç ve lojistik malzemesi sevk etti.

ABD'nin, Suriye'de Fırat Nehri'nin doğusundaki YPG/PKK işgal sahasına askeri ve lojistik sevkiyatları devam ediyor. Anadolu Ajansı (AA), dün akşam ABD'nin Suriye-Irak sınırındaki Simelka Sınır Kapısı'ndan gerçekleştirdiği yeni sevkiyatları görüntüledi. Suriye'nin kuzeydoğusuna girdikten sonra iç bölgelere yol alan konvoyda, yaklaşık 70 tırın bulunduğu görüldü. Tırlarda askeri zırhlılar, prefabrik yapılar ve iş makineleri taşındı. Çok sayıda akaryakıt tankerinin bulunduğu konvoyda, kasaları kapalı tırlar da yer aldı. AA

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