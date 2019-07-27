ABD, Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail Doğu Akdeniz gündemiyle bir araya geldi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail'den diplomatlar Doğu Akdeniz'de güvenlik, istikrar, refahı sağlamak için ekonomik işbirliğinin önemini tartışmak için Washington'da bir araya geldi.

Dışişleri bakanlığından yapılan açıklamaya göre toplantı 20 Mart'ta ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun katılımıyla Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail'in yaptığı ortak açıklamanın devam niteliğindeydi. Bu toplantıda Pompeo ABD'nin üçlü mekanizmaya desteğinin altını çizerken ekonomik işbirliğini artırmanın önemine vurgu yapmıştı.

Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Manisha Singh'in ev sahipliğinde yapılan toplantıya Kıbrıs'ın ABD Büyükelçisi Marios Lysiotis, Yunan Ticari Ateşesi Theodoros Bizakis ve İsrail'in ABD Misyon Başkanı Yardımcısı Benjamin Krasna katıldı. Yetkililer ortak ekonomik ve ekonomi ile ilgili ulusal güvenlik konularının çözümü için kullanılabilecek enstrümanlar üzerinde tartıştı.

Toplantıda taraflar ekonomi ve ilintili konularda ABD ile üçlü mekanizma arasındaki iletişim kanallarını açık tutma ve işbirliğini arttırma potansiyellerini araştırma konusunda anlaştı.