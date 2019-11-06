ABD Kongresi’nde Türkiye’ye karşı yeni hamle

ABD Kongresi’nde Türkiye’ye karşı yeni bir hamle, üst kanat Senato’nun Dış İlişkiler Komisyonu üyesi Bob Menendez’den geldi.

Demokrat Parti’nin kıdemli ismi, Başkan Donald Trump’ın yönetimini Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna yönelik Barış Pınarı Harekâtı’nda işlenen ‘insan hakları ihlâllerine’ dair rapor hazırlamaya zorlamaya yönelik adım attı. Senatör Menendez’in sunduğu Trump yönetimini Türkiye’nin ‘Suriye’deki ihlâlleri’ konusunda Kongre’ye rapor sunmaya mecbur bırakacak karar tasarısı ABD’nin 1961 tarihli Dış Yardımlar Yasası’na atıf yaptığından, sunulmasından 10 gün sonra oylamaya sunulması mümkün. Kararın çıkması halinde Dış Yardımlar Yasası’nı harekete geçirecek olmasından ötürü, hazırlanacak rapor, ABD’nin Türkiye’ye güvenlik yardımlarını sona erdirmeye yönelik ilk adımı teşkil edebilir. Sputnik’in haberine göre, Menendez, Senato’da yaptığı konuşmada, Erdoğan’ın yönetimi altındaki Türkiye bir müttefik olarak görülmemeli, Erdoğan’ın yönetimi altındaki Türkiye bir müttefik olarak görülemez” dedi.

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