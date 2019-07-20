ABD körfez bölgesinde askeri operasyon yapacak

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Ortadoğu’da deniz yollarını güvence altına almayı amaçlayan Sentinel (Nöbetçi) adlı bir askeri operasyon geliştirdiğini açıkladı.

Açıklamada, “CENTCOM, Körfez bölgesindeki son gelişmeler ışığında seyrüsefer özgürlüğünü sağlamak için Ortadoğu’daki anahtar deniz yollarında gözetim ve güvenliği güçlendirmek amacıyla Sentinel uluslararası deniz operasyonu üzerinde çalışıyor” dendi. Operasyonun amacı olarak, “denizde istikrarın teşvik edilmesi, Basra Körfezi, Hürmüz Körfezi, Bab El Mandeb Boğazı ve Umman Körfezi boyunca uluslararası sularda güvenli geçişin sağlanması ve gerilimin azaltılması” gösterildi. ABD’nin, “bölgedeki seyrüsefer özgürlüğünü sağlamak ve hayati önem taşıyan deniz yollarını korumak” amacıyla Sentinel operasyonu kapsamındaki eylemlerini müttefikleriyle koordine edeceği kaydedildi.

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