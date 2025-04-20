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ABD’li Profesör Phillips, tutuklu Türk öğrenci Rümeysa Öztürk'e destek olmak için açlık grevine başladı

20 Nisan 2025, Pazar 22:52
ABD’nin Boston Üniversitesi’nde Profesör Nathan Phillips, tutuklu Türk üniversite öğrencisi Rümeysa Öztürk’e destek amacıyla açlık grevine başladı.

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Phillips’in Boston Üniversitesi'nin kent merkezinde bulunan binasının dördüncü katındaki odasının camına astığı "Rümeysa’yı serbest bırakın" yazısı birkaç kez üniversite yönetimi tarafından indirildi. Phillips, son bir kez pankartı cama asarken, odanın içerisine de "pankartı indirirseniz açlık grevine başlarım" yazısını astı.

15 Nisan Salı günü odasına girdiğinde pankartın tekrar indirildiğini gören Phillips, söz verdiği gibi açlık grevini başlattı.

İşini ve derslerini aksatmamak için sıvı ve elektrolit almayı sürdüren Phillips, şekersiz kahve ve bitki çayları içebiliyor ancak yemek yemiyor.

Boston Üniversitesi’nin ana kampüsündeki odasında açıklamalarda bulunan Phillips, açlık grevine odasının camına astığı "Rümeysa’yı serbest bırakın" pankartı üniversite yönetimi tarafından indirilince başlama kararı aldığını belirtti.

 

Phillips, üniversitenin Sanat ve Bilimler Fakültesi Dekanı ile yaptığı görüşmede, kampüs binasının camlarından "siyasi pankartların kaldırılmasının" okul politikası olduğunun kendisine söylendiğini aktardı.

"Rümeysa’nın gözaltına alınmasıyla ABD anayasasının iki maddesi birden çiğnendi"

Boston ve ülke genelindeki pek çok kişi gibi, Rümeysa Öztürk’ün kaçırılır gibi gözaltına alınmasının kendisini de dehşete düşürdüğünü söyleyen Phillips, "Bir okul gazetesinde yazı yazarak ifade özgürlüğünü kullanan birinin bu şekilde anayasaya aykırı biçimde kaçırılabileceği ve ortadan kaybolabileceği bir ülkede yaşayacağımı hiç düşünmemiştim." dedi.

Phillips, Rümeysa’nın gözaltına alınmasıyla, ABD anayasasının ifade ve düşünce özgürlüğünü güvence altına alan birinci maddesi ile beşinci maddede belirtilen adil ve hukuka uygun yargılanma haklarının ikisinin birden çiğnendiğini, bunun üzerine odasının camına "Rümeysa’yı serbest bırakın" yazısını asmaya karar verdiğini ifade etti.

"Bu noktadan sonra Rümeysa’nın fikir ve düşünce özgürlüğüne yapılan saldırı benim haklarıma da yapılmış oldu." diye konuşan Phillips, açlık grevi ile dar anlamda kendi üniversitesinin kampüsündeki kısıtlamaları protesto ettiğini ama daha geniş anlamda bu eylemin üniversiteler ve ülke genelindeki düşünce özgürlüğünü baskılama çabalarına karşı olduğunun altını çizdi.

"Antisemitizm Filistin yanlısı görüşleri yıkmak için silahlaştırılıyor"

Phillips, gerçek anlamda antisemitizmin ve Yahudi düşmanlarının olduğuna, ancak bu ifadenin gerçek anlamı dışına çıkartılarak, İsrail’i eleştiren ve Filistin yanlısı düşünceleri yıkmak için silahlaştırıldığına işaret etti.

ABD’nin Irak’a savaş ilan ettiği bir kompozisyonda bile zamanında işgale karşı çıkabildiklerini hatırlatan Phillips, "İşte bu, fikir ve düşünce özgürlüğüdür. Dolayısıyla da İsrail’i ve özellikle de Filistin ile Gazzelilere karşı ayrım gözetmeyen savaş ve toplu katliam politikası izleyen Netanyahu’yu eleştirmek antisemitizm değil." şeklinde konuştu.

"Yabancı öğrencilere yapılan muamele yüreğimi burkuyor"

Hiçbir gerekçe gösterilmeden yabancı öğrencilerin vizelerinin iptal edilmesinin yüreğini burktuğunu belirten Phillips, kaç kişi oldukları açıklanmamakla birlikte, kendi üniversitesinde de birçok öğrencinin vizelerinin iptal edildiğini vurguladı.

Phillips, ülke genelindeki üniversitelerin üzerine çöken korku ve endişe atmosferinin de üzücü olduğunun altını çizdi.

Odasının kapısında Rümeysa Öztürk ve Columbia Üniversitesi öğrencisi Mahmud Halil’in portreleri asılı olan Phillips, "Rümeysa’yı serbest bırakın" pankartını da özgürce odasının camına asacağı günün özlemiyle sakladığını dile getirdi.

Phillips, sağlığı el verdiği sürece, başta Rümeysa Öztürk olmak üzere, Mahmud Halil ve Mohsen Mahdawi serbest kalana kadar açlık grevini sürdüreceğini kaydetti.

Phillips daha önce Boston yakınlarındaki iki ayrı çevre sorununu protesto etmek için biri 14, diğeri 7 gün süren iki ayrı açlık grevi protestosu yapmıştı.

AA

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