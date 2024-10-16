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16 EKİM 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

ABD'li Senatör Sanders: Biden Gazze için hemen şimdi harekete geçmeli

16 Ekim 2024, Çarşamba 14:32
ABD'li Senatör Bernie Sanders, İsrail'in açıkça uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirterek, "Başkan (Joe) Biden hemen şimdi harekete geçmeli" ifadesini kullandı.

Sanders, X sosyal medya hesabından The Washington Post gazetesinin "ABD'den İsrail'e, Gazze'deki insani durum iyileşmezse silah sevkiyatını durduracağına ilişkin uyarı mektubu" konulu haberini paylaşarak, Biden'a çağrı yaptı.

Paylaşımında, İsrail'e silah ihracatının durdurulması tasarısının kasımda toplanacak senatoda hemen oylanması için adım atacağını kaydeden Sanders, "Ancak Başkan Biden hemen şimdi harekete geçmeli." dedi.

Sanders, paylaşımında, "İsrail, Filistin halkına yönelik topyekün savaşında açlığı bir silah olarak kullanarak ABD hukukunu ve uluslararası hukuku açıkça ihlal ediyor." açıklamasında bulundu.

Gazze'deki insani durum iyileşmezse, ABD silah sevkiyatını durduracak

ABD medyası, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Savunma Bakanı Llyod Austin’in ortak imzasıyla, İsrailli mevkidaşlarına, Gazze'ye insani yardım girişlerine izin vererek buradaki durumun iyileştirilmesini, aksi takdirde İsrail'e askeri yardımların bazılarının durdurulabileceğini belirten bir mektup gönderdiğini yazmıştı.

13 Ekim tarihli mektupta, Gazze'deki acil insanı durumun giderek kötüleştiği ve buraya yönelik insani yardımların engellenmemesi gerektiği kaydedilmişti.

ABD'li bakanlar, 30 gün içinde Gazze'ye insani yardımların girişlerinin sağlanması ve bu yolla bölgedeki insani durumun iyileştirilmesi gerektiğini, aksi durumda ABD Başkanı Joe Biden'in şubat ayında açıkladığı memorandum uyarınca bu durumun ilgili ABD yasalarını ihlal ettiğinin tespit edilmesi gerektiğini vurgulamıştı.

ABD Dış Yardımlar Yasası'nın 620 I bölümüne göre ABD yönetimi, insanı krizin olduğu bölgelere başta gıda ve ilaç olmak üzere insanı yardımların girişini engelleyen ülkelere karşı silah yardımlarını askıya alabiliyor.

AA

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