ABD'li Senatör Van Hollen'dan Ayşenur Ezgi Eygi çağrısı: "ABD, kayıtsız kalamaz"

ABD'li Senatör Chris Van Hollen, Amerikalı Türk insan hakları gönüllüsü Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerlerince öldürülmesine ilişkin, "ABD, Amerikan vatandaşlarının öldürülmesi dahil (İsrail'in) bu eylemlere kayıtsız kalamaz." açıklamasını yaptı.

Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail tarafından öldürülmesi hakkında Biden'dan ilk açıklama

ABD'den İsrail'e Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin öldürülmesiyle ilgili soruşturma çağrısı

ABD'li Maryland Senatörü Van Hollen, işgal altındaki Batı Şeria'da Eygi'nin İsrail askerleri tarafından öldürülmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Senatör Van Hollen, açıklamasında, "ABD, Amerikan vatandaşlarının öldürülmesi dahil (İsrail'in) bu eylemlere kayıtsız kalamaz." ifadesini kullandı.

İsrail'deki savaş kabinesinin yasa dışı yerleşimciler konusunu "kaşıdığını" kaydeden Van Hollen, ABD'nin bugüne kadar, İsrail askerlerinin öldürdüğü Amerikan vatandaşlarıyla ilgili somut ve tatmin edici dönüşler almadığını vurguladı.

Van Hollen, "(Joe) Biden yönetimi, (Binyamin) Netanyahu hükümetinin sorumlu tutulmasını sağlamak için daha fazlasını yapmalı ve Amerikan vatandaşlarına zarar veren sorumluların yargılanmasını talep etmek için Amerikan nüfuzunu kullanmalıdır." vurgusunu yaptı.

ABD yönetiminin açıklamaları

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) Sözcüsü Sean Savett, Eygi'nin İsrail askerlerince başından vurularak öldürülmesine ilişkin AA muhabirinin sorusuna yazılı olarak cevap vermişti.

Savett, açıklamasında, "Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin bugün Batı Şeria'daki trajik ölümünden dolayı derin rahatsızlık duyuyoruz, kalplerimiz onun ailesi ve sevdikleriyle beraber. Daha fazla bilgi için İsrail hükümetine ulaştık ve olayın soruşturulmasını talep ettik." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı da Eygi'nin öldürülmesiyle ilgili, "Ayşenur Eygi adlı Amerikan vatandaşının bugün Batı Şeria'da trajik ölümünün farkındayız. Eygi'nin ölümüyle ilgili ivedi şekilde daha fazla bilgi topluyoruz." açıklamasını yapmıştı.

İsrail askerlerinin aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'yi öldürmesi

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açtı.

Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Eygi, başından vurularak ağır yaralandı.

Filistinlilere ait hastaneye kaldırılan Eygi, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi (ISM) gönüllüsü insan hakları aktivistiydi.

2003'te İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie de aynı harekete mensuptu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eygi'nin öldürülmesini lanetleyerek İsrail’in işlediği insanlığa karşı suçların hesabını hukuk önünde vermesi için her platformda çaba göstermeye devam edeceklerini belirtmişti.