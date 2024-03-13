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13 MART 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

ABD'li senatörlerden Biden'a bir çağrı daha: "İsrail'e silah göndermeyi durdur"

13 Mart 2024, Çarşamba 09:10
ABD'de, başını bağımsız Vermont Senatörü Bernie Sanders'ın çektiği 8 senatörden oluşan grup, Başkan Joe Biden'a mektup göndererek "İsrail'e silah tedarik etmeyi durdurması" çağrısı yaptı.

ABD Senatosundan Sanders'ın yanı sıra 7 Demokrat senatörün de imza attığı mektup, Biden'a Gazze konusunda yapılan siyasi çağrılar arasına eklendi.

Mektupta senatörler, İsrail yönetiminin Gazze'ye insani yardımların ulaşmasını engellediğini ve bunun ilgili uluslararası anlaşmaları kökten ihlal ettiğini vurguladı.

ABD'nin üçüncü ülkelere silah satışında "insani yardımları engelleyen ülkelere destek verilemez" şeklindeki ilgili yasaya atıfta bulunan senatörler, İsrail'e silah tedarikine derhal son verilmesi çağrısında bulundu.

ABD yönetiminin Binyamin Netanyahu hükümetine silah göndermesinin Amerikan yasalarına uygun olmadığının altını çizen senatörler, Gazze'ye acil insani yardımların ulaştırılması gerektiğini ifade etti.

Amerikalı senatörler, mektupta, "Federal yasalar net; Gazze'deki krizin aciliyeti ortada ve Başbakan Netanyahu'nun ABD'nin bu konudaki endişelerini defalarca görmezden geldiği aşikar. Dolayısıyla bu politikada bir değişiklik yapmak için acil eylem gerekiyor." ifadelerine yer verdi.

AA

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  • S.topuz

    13.3.2024 09:37:51

    Bunların gözü dönmüş! Suçlu veya Suçsuz ayırmadan, hiç gözünü bile kırpmadan, vicdansızca katletmeye, yakıp yıkmaya devam ederek, etrafa ve tüm muhalif olanlara ve eleştirenlere de tehdit savurmaya devam ediyorlar! Bunların bu sorumsuzca ve kanunsuz ve keyfî uygulamaları sadece Gazzeliler ve Filistinliler için değil, bütün insanlık için büyük bir tehlike ve tehdit mahiyeti taşımaktadır! Tüm suçlular, uluslar arası Mahkemede gerekli ceza ve müeyideyi HAK ettiği şekilde acele almalı! Yoksa herkes kafasına göre, gayr-ı Kanunî hareket edecek olursa, bunun sonu nereye varacağını hayal bile edemeyiz, pek korkunç olur. Akl-ı Selim sahibi olan Dünya âlem mercilere ve Siyasîlere duyurulur! Aksi halde YARIN çoook geç olabilir, Allah muhafaza!

  • S.topuz

    13.3.2024 09:37:06

    Bu yapılan Katliam, Zulüm ve Tahribatların, masum Bebeklerin, Kadınların, Beli bükük Ihtiyarların ve Hayvanat ve Nebatâtın hesabları bu Dünyayla sınırlı kalmaz, işlediğiniz günahlar, ZULÜMLER ve KATTLİAMLAR o kadar çok ki, ancak CEHENNEM, hatta Esfel-i Safilîn ancak temizler sizi ve sizin gibi KATİLLERİ! İyi ki AHİRET ve HAŞİR ve tekrar Diriliş var! Yoksa Zalimlerin yaptıkları yanına kâr kalacaktı! Mazlum ve Masumlar hakkını alamadan yok olup gidilecekti! KATİLLER, KÂFİRLER, ZÂLİMLER ve MÜNAFIKLAR için yaşasın CEHENNEM ve Esfel-i SÂFİLÎN! Lâilâhe İLLALLAH, MUHAMMEDÜN RASÜLULLAH! 🙌😢😓😭😡😤🌹🤲🌹🌙☝️🕊🕊🕊🇵🇸🇵🇸🇵🇸 ELHAMDÜLILLAHi âlâ külli halin, sivel küfri veddalal! Küfür ve DALALET dışında her şey için Allaha HAMDOLSUN! Amiiin.

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