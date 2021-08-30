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30 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

ABD'nin güney kıyılarında İda Kasırgası alarmı: Halk sığınaklara tahliye edildi

30 Ağustos 2021, Pazartesi 13:16
ABD'nin güney eyaleti Louisiana'da etkisi gözlemlenen İda Kasırgası, eyalette 300 bin aboneyi etkileyen elektrik kesintisine yol açarken, eyaletin kıyı bölgelerinden 1500'den fazla kişi iç kesimlere ve sığınaklara tahliye edildi.

Saatteki hızı 241 kilometreye (150 mil) ulaşan İda Kasırgası'nın yerel saatle 12.30 civarında Louisiana'nın Grand Adası'na etkili olduğu gözlemlendi. Kısa süre sonra başta New Orleans olmak üzere eyaletin güney şehirlerine ulaşan kasırga, elektrik kesintilerine sebep oldu.

1500'den fazla kişi tahliye edildi

ABD'de elektrik kesintilerini takip eden PowerOutage.us sitesi, 100 binden fazlasının son bir saat içinde olmak üzere Louisiana'da 300 binden fazla abonenin elektriklerinin kesik olduğunu kaydetti.

Diğer taraftan Louisiana Valisi John Bel Edwards, katıldığı bir televizyon programında, kıyı bölgelerinden 1542 kişinin, iç kesimlere ve sığınaklara tahliye edildiğini, ancak bu sayının artabileceğini aktardı.

Kasırga "son derece tehlikeli büyük kasırga" olarak nitelendirildi

İda Kasırgası, ABD Ulusal Hava ve Meteoroloji Hizmetleri tarafından, 4 kategorisinde "son derece tehlikeli büyük kasırga" olarak nitelendirildi.

Louisiana ve Mississippi eyaleti için sel ve taşkın uyarısında bulunan kurum, kasırganın, Louisiana'nın güneydoğu kıyılarınca ilerleyeceğini ve bölgede yıkıcı rüzgarlarla şiddetli yağışa neden olabileceğini duyurdu.

AA

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