ABD Orta Doğu'ya asker gönderme iddialarını yalanladı

ABD Savunma Bakanı Esper "Orta Doğu’ya 14 bin asker göndermeyi asla tartışmadık ve değerlendirmedik. Savunma Bakanlığı her zaman hasımlarımızın gelecekteki faaliyetlerine yanıt vermeye hazırdır ancak bu haber yanlıştır”

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ABD’nin Orta Doğu’ya asker göndereceği iddialarının yanlış olduğunu ve ABD’nin bölgeye asker göndermeyi değerlendirmediğini açıkladı.

Bakan Esper, ABD’nin Orta Doğu’ya asker göndereceği iddialarının devam etmesi üzerine yazılı bir açıklama yayımladı.

Esper, "Bakanlığın da tekraren açıkladığı gibi, Orta Doğu’ya 14 bin asker göndermeyi asla tartışmadık ve değerlendirmedik. Savunma Bakanlığı her zaman hasımlarımızın gelecekteki faaliyetlerine yanıt vermeye hazırdır ancak Pentagon, CENTCOM (Merkez Kuvvetler Komutanlığı) bölgesine 14 bin asker göndermeyi değerlendirmiyor. Bu haber yanlıştır.” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump da konuya ilişkin Twitter hesabından, "Bugün Suudi Arabistan'a 12 bin asker göndereceğimiz yönünde çıkan haberler yanlış, daha da net söylemek gerekirse bu yalan haber." açıklamasını yapmıştı.