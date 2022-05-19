ABD Pakistan'a yardım edecek

ABD'nin siyasi ve ekonomik olarak zor bir dönemden geçen Pakistan'ın ekonomik istikrarın sağlanmasına yardım edeceği bildirildi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Bilawal Bhutto Zardari ve ABD'li mevkidaşı Antony Blinken'in iki ülke ilişkilerini görüşmek üzere New York'ta bir araya geldiği belirtildi. Açıklamada, görüşmede iki bakanın da ticaret, yatırım, enerji, sağlık ve eğitim dahil ikili ilişkilerden duyduğu memnuniyeti dile getirdiği vurgulandı. Zardari'nin Pakistan'ın mevcut siyasi ve ekonomik gidişatına dair Blinken'i bilgilendirdiği aktarılan açıklamada, ABD'li Bakanın da Pakistan'ın ekonomik istikrarın sağlanmasına yardım edeceklerini ifade ettiği kaydedildi. Açıklamada, Zardari'nin Pakistan'ın ABD'li ve Pakistanlı yatırımcılar için fırsatlar oluşturmak amacıyla Washington yönetimiyle çalışacağını belirttiği aktarıldı. Açıklamada Zardari'nin Cammu Keşmir'deki azınlıklara karşı Hindistan yönetiminin insan hakları ihlallerine dair endişelerini dile getirdiği ifade edildi. AA

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