ABD Posta Hizmetleri'nden 'oylar zamanında ulaşmayabilir' uyarısı

ABD'de Covid-19 salgını yüzünden oyların mektupla kullanılmasıyla ilgili tartışma sürerken, Amerikan Posta Hizmetleri (USPS), mektupla kullanılacak milyonlarca oyun, 3 Kasım'daki başkanlık seçim gününde sayılabilecek kadar erken ulaşmayabileceği uyarısında bulundu.

Özel dağıtım şirketleri Fedex ve UPS ise USPS’in yükünü azaltmak için devreye girmeleri yolunda sosyal medya üzerinde yapılan çağrılara “teknik ve hukuki sorunları” gerekçe göstererek karşı çıktı. UPS yönetimi basına yaptığı açıklamada, eyaletlerdeki oy pusulalarının geçerli sayılması için posta damgası atılması gerektiğini ve yalnızca USPS’nin yasal posta damgası statüsüne sahip olduğunu belirtti ve kendileri gibi FedEx ve diğer özel kargo şirketlerinin teknik olarak resmi oyların taşınmasında görev alamayacağını açıkladı. FedEx yönetimi de postayla oy taşıma görevi üstlenemeyeceklerini belirterek, müşterilerinden gerekli anlayışı göstermeleri ve seçim mevzuatını iyi okumaları temennisinde bulundu. USPS, geçen ay ülke genelindeki eyaletlere yazdığı mektuplarda, belli teslim tarihlerinin, Posta Hizmetleri’nin dağıtım standartlarına uygun düşmediği uyarısında bulunmuştu. ABD’de Covid-19 salgını nedeniyle, bu seçimlerde rekor sayıda seçmenin mektupla oy kullanması bekleniyor. ABD Başkanı Donald Trump, mektupla oy kullanılmasına karşı çıktığı için, seçimde karşılaşılabilecek sorunlarla başa çıkılabilmesi adına USPS’e ek fon ayrılmasını engellediğini açıklamıştı. USPS’nin, mektupla oy verme işlemi yüzünden 3 Kasım öncesi iş yükünün en az yüzde 50 artması bekleniyor. Euronews Türkçe

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