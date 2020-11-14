ABD Savunma Bakan Vekili: Tüm savaşlar bitmeli

ABD'nin yeni Savunma Bakan Vekili Christopher Miller, bakanlık çalışanlarına gönderdiği yazıda "Tüm savaşlar bitmeli" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, bu hafta Twitter hesabından görevine son verdiği Savunma Bakanı Mark Esper'in yerine atanan Christopher Miller, bakanlık çalışanlarına bir yazı gönderdi. Miller, yazıda El Kaide ile savaşın halen devam ettiğini belirterek, "Geleceğe hazırlanırken, El Kaide'nin 2001'de kıyılarımıza getirdiği savaşı bitirmeye kararlıyız. Bu savaş bitmedi" ifadelerini paylaştı. El Kaide'yi ve ortaklarını yenmenin eşiğine geldiklerini kaydeden Miller, "Ancak savaşın sonunu görememe konusunda geçmişteki stratejik hatamızdan kaçınmalıyız. Gerçekten bu mücadele uzun sürdü" ifadelerini kullandı. Miller, "Bizler sürekli bir savaş halkı değiliz, bu, savunduğumuz ve atalarımızın uğruna savaştığı her şeyin karşıtı. Tüm savaşlar bitmeli" değerlendirmesinde bulundu. Savaşları bitirmenin uzlaşma ve ortaklık gerektirdiğine işaret eden Miller, “Zorluklarla karşılaştık, elimizden geleni yaptık. Şimdi eve dönme zamanı" ifadelerini kullandı. NTV

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