"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 ŞUBAT 2020 PERŞEMBE - YIL: 50

ABD Savunma Bakanlığı'ndan Pentagon açıklaması

20 Şubat 2020, Perşembe 02:11
ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Hoffman, Türkiye ile Rusya'nın İdlib'de geniş çaplı bir çatışmaya yakın olduklarını gördüklerini belirterek, uluslararası toplumun Esed rejimine saldırılarına son vermesi konusunda baskı uygulaması gerektiğini söyledi.

Türkiye'den Esed rejimine ay sonuna kadar müddet

ABD, İngiltere ve Almanya'dan Esed rejimine Türkiye uyarısı!

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Jonathan Hoffman, ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğamiral William D. Byrne ile Pentagon'da ortak basın toplantısı düzenledi. 

İdlib'deki son gelişmelere ilişkin bir soruya yanıt veren Hoffman, Pentagon'un Suriye konusundaki duruşunun değişmediğini ve ülkede nihai çözümün siyasi olması gerektiğine inandıklarını ifade etti.

Hoffman, şöyle devam etti:

"Esed'in kendi halkına saldırmaya devam ettiğini görüyoruz. İdlib'deki saldırılarını görüyoruz. Ruslarla Türklerin bu alanda geniş çaplı bir çatışmaya girmeye yakın olduklarını görüyoruz. Bundan kaçınmak için bir çözüm yolu bulacaklarını umuyoruz. Uluslararası topluma Suriye'ye İdlib'deki saldırıları durdurmak konusunda baskı uygulama ve barışçıl bir çözüm bulması çağrımıza devam ediyoruz."

ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İdlib konusunda yakın çalıştıklarını ifade ettiği hatırlatılarak, Pentagon'un da bu çalışma içinde yer alıp almadığına ilişkin soruya ise Hoffman yanıt vermedi.

AA

Okunma Sayısı: 167
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    UNICEF de uyardı: Nijer'deki insani kriz endişelendiriyor!

    IMF'den 'yeni tip koronavirüs' uyarısı!

    ABD Savunma Bakanlığı'ndan Pentagon açıklaması

    Türkiye'den Esed rejimine ay sonuna kadar müddet

    ABD, İngiltere ve Almanya'dan Esed rejimine Türkiye uyarısı!

    İran'da da yeni tip koronavirüs alarmı: 2 kişi Kovid-19 sebebiyle öldü!

    İlâca da zam

    Elektrik ve doğalgaz fiyatları indirilsin

    Çocukları koruyun

    Yargı, demokrasiye dönüşle düzelir

    Libya’da fatura İdlib’den ağır olur

    ‘Yaşlıyım Haklıyım’ internet sitesi kuruldu

    Toptan’dan “tarafsızlık” vurgusu

    Güvenlik soruşturmaları AKP’lileri de isyan ettirdi

    Yangının etkisi yıllarca sürecek

    'Nihat Bey'e kırgınız, kızgınız'

    Osman Kavala hakkında tutuklama kararı

    Kanada’da huzur evi ve yetimhaneler birleştirildi

    İsrail, konteyner sınıfa da el koydu!

    HSK, Gezi davasında beraat kararı veren hakimler hakkında inceleme başlattı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hukuka direniş Gezi’de de çöktü
    Cevher İLHAN

    OHAL Komisyonu fiyaskosu
    Ahmet BATTAL

    Utanç ve gurur duyduk…
    M. Latif SALİHOĞLU

    Zübeyir’in uykusuz geceleri
    Faruk ÇAKIR

    Adaletsiz olmaz
    Süleyman KÖSMENE

    Dinimizde kadınların statüsü zor mudur?
    Genel

    Güvenlik soruşturmaları AKP’lileri de isyan ettirdi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mikail YAPRAK

    Bir elli yıl daha göreceklere selâm olsun!
    Ali FERŞADOĞLU

    Bediüzzaman’ın köşe yazarlığı yaptığı gazeteler ve Yeni Asya (1)

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.