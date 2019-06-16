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16 HAZİRAN 2019 PAZAR - YIL: 50

ABD Senatosu İsrail'i uyardı

16 Haziran 2019, Pazar 09:32
ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi, 2020 mali yılı savunma bütçesine ilişkin yasa tasarısında Hayfa Limanı'nı Çin’e kiralaması konusunda İsrail’e üstü kapalı olarak uyarıda bulundu.

ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi'nde cuma günü onaylanıp Senato genel kuruluna gönderilen Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısında, İsrail’e yönelik yabancı yatırımlar konusundaki uyarı dikkati çekti. 

Tasarının 1289’uncu bölümünde “ABD’nin Hayfa Limanı'nda gelecekte ileri deniz unsurlarını konuşlandırma konusunda menfaatleri olduğu ancak bu yasanın onay tarihi itibariyle Hayfa Limanı'nın kiralanması konusunda ABD hükümetinin ciddi kaygıları olduğu, İsrail hükümetini ülkedeki yabancı yatırımın güvenlik konusundaki yansımalarına ilişkin uyarması gerektiği, Senato'nun kanaatidir” ifadeleri yer aldı.

Etiketler: ABD, Senato, İsrail, uyarı
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