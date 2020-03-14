ABD, seyahat yasağını genişletti

ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin açıklamalarda bulunarak, ülkeye Avrupa'dan seyahat yasağının genişletildiğini ve listeye İngiltere ve İrlanda'nın da eklendiğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Başkan Yardımcısı Mike Pence ve 'Koronavirüs Görev Gücü' ekibi mensuplarıyla basın toplantısı düzenleyerek, salgına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Ekip virüsü yenmek için çok çalışıyor. Virüsele mücadele için yaklaşık 4 milyar dolar ayırdık" diyen Trump, açıklamasında ABD Merkez Bankası'na (Fed) yüklenerek "Umarım Fed, virüsle mücadelede bize katılır. Fed Başkanı çok fazla kötü karar aldı" ifadelerini kullandı.

'Şimdiye dek 50 kişi öldü'

ABD'de herkesin ücretsiz koronavirüs testi olabileceğini dile getiren Trump, "Şimdiye dek ABD'de koronavirüsten 50 kişi hayatını kaybetti" diye konuştu. ABD Başkanı, cuma akşamı koronavirüs testi olduğunu, ancak sonuçları henüz almadığını belirtti.

Apple'ın Çin dışındaki tüm mağazalarını kapatma kararına destek veren Trump, "Tüm şirketler Apple'ın kararını izler ve perakende mağazalarını kapatırsa iyi olur" dedi.

Listeye İngiltere ve İrlanda da eklendi

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ise, açıklamasında Avrupa'dan ülkeye seyahat yasağının genişletildiğini, İngiltere ve İrlanda'nın da listeye eklendiğini açıkladı. Pence, kararın pazartesi gecesiden itibaren yürürlükte olacağını bildirdi.

Pence, Avrupa'dan dönecek olan ABD vatandaşlarının ülkedeki çeşitli havaalanlarını kullanabileceğini söyledi.