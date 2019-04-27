ABD Silah Ticareti Antlaşması’ndan çekilecek

ABD Başkanı Donald Trump, küçük silahlar, savaş tankları, uçakları ve gemilerden oluşan konvansiyonel silahların ticaretini düzenleyen Silah Ticareti Antlaşması’ndan çekilme kararı aldıklarını açıkladı.

Ulusal Silah Birliği’nin (NRA) Indianapolis kentindeki merkezinde konuşan Trump, ABD’nin 2013’te Obama döneminde imzaladığı ancak henüz onaylamadığı antlaşma hakkında “Silah sahibi olmaya yönelik anayasal hakkın saldırı altında olduğu” yorumunu yaptı.

Trump’ın konuşmasında en fazla tepki alan detay ise 130 kişinin yaşamına mal olan 2015 Paris saldırılarını referans göstererek eliyle yaptığı “ateş etme” işareti oldu.

13 Kasım 2015’te altı farklı noktada gerçekleşen bombalı ve silahlı saldırıların, çok sayıda ölüme yol açmasını “Fransa’nın katı silah kontrolü yasalarına” bağlayan Trump, “Eğer diğer taraftan silah taşıyan bir kişi olsaydı, pekala çok daha farklı bir sonuç ortaya çıkabilirdi” dedi.

ABD Başkanı, eliyle ateş etme taklidi yaparak “Gel buraya! Bam! Gel buraya! Bam! Sonrasında giderlerdi” ifadelerini kullandı.

Silahlanma hakkını savunanlara 2020 seçimlerinde sandığa giderek oy kullanma çağrısı yapan Trump, “Silahlarınızı elinizden almak istiyorlar. Gidin ve oy kullanın” ifadelerini kullandı.

Trump konuşmasının ardından ABD'nin Antlaşma'dan çekilmesi için hazırlanan başkanlık kararnamesini imzaladı.

ABD Başkanı’nın üç yıldır arka arkaya konuşma yaptığı NRA, 2016’da Trump’ın seçilmesi için milyonlarca dolar harcamıştı.

Silah karşıtları: Teröristleri cesaretlendiriyor

Trump’ın “Amerika Birleşik Devletleri’nin bu yanlış anlaşmadan imzasını geri çektiğini resmen duyuruyorum” açıklaması silah karşıtlarını harekete geçirdi.

Silahlı şiddeti durdurmak için çalışmalar yürüten organizasyon Brady Campaign’in Başkanı Kris Brown, yaptığı yazılı açıklamada “Bugün açıklanan karar Trump’ın kötülüğe teşvik için ne kadar hevesli olduğunu gösterdi” dedi ve kararın “teröristleri cesaretlendireceğini” söyledi.

“Tüm gücümüzü silahlı şiddeti durdurmak için kullanmalıyız, ticaretini yapmak için değil” diyen Brown, kararın, sayısız Amerikalı ve dünyadaki birçok masun insanı tehlikeye sokan umarsız bir hamle olduğuna vurgu yaptı.

Son yıllarda silahlı kitle saldırılarının artmasıyla silah şiddetine karşı kamuoyunda büyük tepki oluşurken NRA’in 2020 seçimlerinde ne kadar görünür olacağı ise bilinmiyor. NRA’in en zayıf döneminde olduğu yorumları yapılıyor.