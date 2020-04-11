ABD, sınır dışı ettiği kişileri geri almayan ülkelere yaptırım uygulayacak

ABD Başkanı Donald Trump, bu ülkeden sınır dışı edilen kişileri geri almayı kabul etmeyen ülkelere vize yaptırımları uygulanmasının önünü açan bir kararname imzaladı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Trump, Dışişleri ve İç Güvenlik bakanlıklarına gönderdiği yazıda, koronavirüs salgınına ilişkin yeni bir kararname imzaladı. Covid-19 salgınının tüm dünyada ciddi bir hal aldığını kaydeden Trump, "Covid-19 salgını döneminde, ABD'den sınır dışı edilen vatandaşlarını ya da kişileri geri almayı reddeden ya da geciktiren ülkeler, Amerikan halkı için kabul edilemez bir sağlık riski doğuruyor. ABD, bu ülkenin kanunlarını ihlal eden yabancı ülke vatandaşlarını sınır dışı etme kararını uygulayabilmelidir." ifadesini kullandı. Söz konusu kararname kapsamında, İç Güvenlik Bakanlığı, bir ülkenin vatandaşlarını geri almadığını tespit ederse Dışişleri Bakanlığı bu ülkeye yönelik "vize yaptırımları" getirebilecek. Kararnamede, herhangi bir ülke ismine yer verilmedi. Trump yönetimi, 21 Mart'ta sınır kurallarını değiştirmiş ve ABD'li yetkililerin yasadışı göçmenleri kolaylıkla sınır dışı edebilmesinin önünü açmıştı. Söz konusu kuralların devreye girmesinin ardından ABD yaklaşık 7 bin göçmeni Meksika'ya geri göndermişti. Euronews Türkçe

Okunma Sayısı: 162

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.