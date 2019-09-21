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21 EYLÜL 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

ABD, Suudi Arabistan'a asker gönderecek

21 Eylül 2019, Cumartesi 10:17
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı (ABD) Donald Trump geçtiğimiz hafta Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine düzenlenen hava saldırılarının ardından bu ülkenin hava savunma gücünü takviye etmek amacıyla asker gönderme kararı aldı.

Pentagon'dan yapılan açıklamada gönderilecek askerin sınırlı sayıda olup ana görevlerinin savunma olacağın belirtildi. Genel Kurmay Başkanı General Joseph Dunford gönderilecek asker sayısı ile ilgili net bir bilgi vermezken binlerle ifade edilmeyeceğini vurguladı.

Suudi Arabistan 14 Eylül'de düzenlenen saldırıda 25 İHA ve seyir füzesinin kullanıldığını açıklayarak İran'ın sorumlu olduğunu ileri sürmüştü. Amerika Birleşik Devletleri'nin de katıldığı bu iddiayı İran kesin bir dille reddediyor.

Euronews Türkçe

Etiketler: ABD, Suudi Arabistan, asker
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