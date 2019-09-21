ABD, Suudi Arabistan'a asker gönderecek

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı (ABD) Donald Trump geçtiğimiz hafta Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine düzenlenen hava saldırılarının ardından bu ülkenin hava savunma gücünü takviye etmek amacıyla asker gönderme kararı aldı.

Pentagon'dan yapılan açıklamada gönderilecek askerin sınırlı sayıda olup ana görevlerinin savunma olacağın belirtildi. Genel Kurmay Başkanı General Joseph Dunford gönderilecek asker sayısı ile ilgili net bir bilgi vermezken binlerle ifade edilmeyeceğini vurguladı. Suudi Arabistan 14 Eylül'de düzenlenen saldırıda 25 İHA ve seyir füzesinin kullanıldığını açıklayarak İran'ın sorumlu olduğunu ileri sürmüştü. Amerika Birleşik Devletleri'nin de katıldığı bu iddiayı İran kesin bir dille reddediyor. Euronews Türkçe

Okunma Sayısı: 188

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.