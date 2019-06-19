ABD Taliban ile barış görüşmesi yapacak

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad, "Taliban ile 7'nci kez barış görüşmelerine hazırlanıyoruz. Afganistan'a barışın gelmesini istiyoruz. ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi peşinde değiliz." dedi.

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, ülkesinin Taliban ile yakında yapılacak 7'nci barış görüşmelerine hazırlandığını belirtti. Halilzad, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görüşmelerin geniş bir barış anlaşması metni üzerinde devam ettiğini kaydetti. Söz konusu metinde terörle mücadelenin garanti edilmesi, Taliban'ın Afgan makamlarıyla doğrudan görüşme yapması, ateşkesin yapılması ve yabancı güçlerin ülkeden çekilmesi konularının yer aldığını ifade eden Halilzad, bu dört konu üzerinde uzlaşma sağlanmadığı müddetçe barışın olmayacağını bildirdi. Halilzad, ''Taliban ile 7'nci kez barış görüşmelerine hazırlanıyoruz. Afganistan'a barışın gelmesini istiyoruz. ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi peşinde değiliz.'' ifadesini kullandı. AA

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