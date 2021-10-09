ABD, Taliban ile görüşecek

Washington yönetimi, ABD askerlerinin Afganistan’dan çekilmesinin ardından Taliban temsilcileriyle ilk kez cumartesi günü Katar’da resmi olarak görüşecek.

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD heyetinin cumartesi ve pazar günü Katar’ın başkenti Doha’da Taliban temsilcileriyle görüşeceğini duyurdu. ABD askerlerinin çekilme süreci boyunca Taliban yönetimiyle gayri resmi temasların yürütüldüğü biliniyor. Ancak, taraflar ilk kez bir masa etrafında resmi olarak bir araya gelecek. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ”Bu görüşmede Taliban’dan kadın ve kızlar da içinde olmak üzere bütün Afgan halkının haklarına saygı göstermesi ve herkes tarafından desteklenen ve ülkedeki bütün grupları temsil edecek bir hükümet kurulmasını isteyeceğiz.” dedi. Afganistan’ın yaşadığı ekonomik zorluklara ve olası insani krize dikkat çeken sözcü, insani yardım kuruluşlarının ülkeye daha rahat giriş yapmasının sağlanmasını talep edeceklerini bildirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı, bu görüşmenin Washington’un Taliban’ı tanıdığı anlamına gelmediğini bildirdi. Euronews Türkçe

Okunma Sayısı: 188

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.