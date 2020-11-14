"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 KASIM 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

ABD, TikTok'a 15 gün daha süre verdi

14 Kasım 2020, Cumartesi 09:23
ABD yönetimi, TikTok uygulamasının sahibi Çinli teknoloji şirketi ByteDance'in ABD'deki operasyonlarını elden çıkarmasına yönelik karar için 15 gün daha süre verdi.

ABD Hazine Bakanlığı Sözcüsü Monica Crowley tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın 14 Ağustos'ta Çinli teknoloji şirketi ByteDance'in ABD'deki operasyonlarını 90 gün içinde elden çıkarmasına yönelik kararname imzaladığı hatırlatıldı.

Açıklamada, ABD'deki Yabancı Yatırımlar Komitesi'nin (CFIUS) ByteDance'e 12 Kasım'a kadar verilen sürenin 15 gün daha uzatılmasına yönelik karar aldığı aktarıldı.

Böylece bu uzatmayla, taraflara ve Komite'ye söz konusu durumu çözmeleri için ilave süre tanındı.

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Ağustos'ta yaptığı bir açıklamada, ABD'deki kolu herhangi bir Amerikan şirketine satılmadığı takdirde Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'u 15 Eylül'de yasaklayacaklarını açıklamıştı.

Trump, 6 Ağustos'ta da ulusal güvenliği koruma gerekçesiyle ABD'li kişi veya kuruluşların Çinli şirketlere ait sosyal medya uygulamaları TikTok ve WeChat ile herhangi bir iş yapmasını yasaklamaya yönelik 2 kararname imzalamıştı.

Güvenlik endişeleri nedeniyle TikTok'un Çin'in kontrolünde olmasını istemeyen ve ABD merkezli bir firmanın TikTok'un ABD kolunu alması gerektiğini belirten Trump, 14 Ağustos'ta ise TikTok uygulamasının sahibi Çinli teknoloji şirketi ByteDance'in ABD'deki operasyonlarını 90 gün içinde elden çıkarmasına yönelik kararname yayımlamıştı.

Söz konusu dönemde ABD'nin önde gelen teknoloji firmalarından Microsoft'un Çinli ByteDance şirketine ait TikTok uygulamasını satın almak üzere görüşmelerde bulunduğu basına yansırken, 13 Eylül'de uygulamanın ABD operasyonlarının Microsoft'a satılmayacağı kesinleşmiş ve ByteDance'in Oracle ile anlaştığı kaydedilmişti.

ABD Ticaret Bakanlığı, 18 Eylül'de 'ulusal güvenliği koruma' gerekçesiyle TikTok'un 20 Eylül'den itibaren ülkede indirilmesinin yasaklanacağını duyururken, Trump'ın TikTok'un ABD'deki kolunun Oracle-Walmart ortaklığında satın alınmasına ilişkin yapılması muhtemel anlaşmayı imzalayacağını duyurmasının ardından yasaklama kararı 27 Eylül'e ertelenmişti.

Söz konusu kararın yürürlüğe girmesine saatler kala başkent Washington'da bir federal mahkeme TikTok yasağını geçici olarak durdurmuştu.

Etiketler: ABD, Tiktok, süre
Okunma Sayısı: 188
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Biden, Trump'tan salgına karşı acil harekete geçmesini istedi

    ABD'de 2 eyalette daha seçim sonuçları netleşti

    Edirne Tabip Odası Başkanından 'Sınırları derhal kapatın' çağrısı

    Mısırlı yıldız Mohamed Salah koronavirüse yakalandı

    ABD, TikTok'a 15 gün daha süre verdi

    Samsun'da 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma kısıtlaması

    Acı reçete yine millete

    Çocuğunuzu siber zorbalıktan koruyun

    Tedbir almak devletin işi

    Aşı kapanın elinde kalıyor

    Elektrik zamları ampul söndürtüyor

    Libya'daki seçimlerin tarihi belli oldu

    'Trump kendi yemin törenine katılacak'

    Ermenistan'ın Azerbaycan'a verdiği maddi zarar hesaplanacak

    'Ağır hasta sayımız da kayıplarımız da artıyor'

    Rus gazetesinden dikkat çeken Karabağ değerlendirmesi

    'Baskı altındayız ama Filistin meselesi çözülene kadar İsrail’i tanımayacağız'

    'Seçimlerde büyük bir usulsüzlüğe rastlanmadı'

    Rekabet Kurulu'ndan Google'a ceza

    ABD'de son 24 saatte 1180 ölüm ve 163 bin yeni vaka!

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    ANAP gibi...
    Ahmet BATTAL

    Hindistan Adalet Bakanına
    Ali FERŞADOĞLU

    Herşeye rağmen müjde!
    Genel

    Acı reçete yine millete
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Yasemin YAŞAR

    Dijital âlem dindarlığı
    Faruk ÇAKIR

    Ekibin kadar varsın
    Dr. Dolunay Coşkun

    Koronavirüste seyir ne durumda?
    Risale-i Nur'dan

    Risale-i Nur’un iman üzerindeki tahşidatı ne içindir?
    Osman ZENGİN

    Ali Kanıbir Ağabeyim

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.