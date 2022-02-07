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7 ŞUBAT 2022 PAZARTESİ - YIL: 52

ABD ve Fransa liderleri Ukrayna-Rusya krizini görüştü

07 Şubat 2022, Pazartesi 10:25
ABD Başkanı Joe Biden ile Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron'un Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri yığınak konusunu görüştüğü bildirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ''Liderler, Rusya'nın Ukrayna sınırında devam eden askeri yığınağa karşı devam eden diplomatik ve caydırıcı çabaları görüştü.'' ifadesi kullanıldı.

Açıklamaya göre, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğin önemini vurgulayan liderler, Ukrayna, müttefikleri ve ortakları ile istişarelere devam etme konusunda mutabık kaldı.

AA

Etiketler: ABD, Fransa, Ukrayna, Rusya, kriz, lider
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