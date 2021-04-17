ABD ve Japonya'dan ortak mesaj: Uygurlar hakkında endişeliyiz

ABD'ye resmi ziyarette bulunan Japonya Başbakanı Suga Yoşihide Başkan Joe Biden ile görüşen ilk lider oldu. İkilinin ortak mesajında Çin'in Hong Kong ve Uygurlar hakkındaki insan hakları ihlalleri konusunda ciddi endişe taşındığı belirtildi.

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, "Japonya-ABD ittifakı, mevcut bölgesel durum ve çetin güvenlik koşulları sebebiyle, bugüne kadar olduğundan daha önemli hale geliyor" dedi. Biden ile görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Suga, ikili güvenlik ittifakının demokrasi ve hukukun üstünlüğünden güç aldığını söyledi. İki lider ayrıca 1 Şubat'ta askeri darbe meydana gelen Myanmar'da askeri ve polis birliklerince sivillere yönelik uygulanan şiddeti kınayarak, Kuzey Kore'nin tamamıyla nükleerden arındırılmasına yönelik taahhütlerini yineledi. Biden ve Suga, dünya otomotiv endüstrisinin seri üretimini derinden etkileyen yarı iletken materyallerin temin edilmesi dahil hassas tedarik zincirleri konusunda iş birliği yapılmasında da mutabakata vardı. Euronews Türkçe

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