ABD ve Rusya müzakere masasında

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Rusya nükleer silahlanmayı sınırlandırma konusunda yeni bir çerçeve anlaşması için müzakerelere başlıyor.

Her iki ülkeden temsilciler İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya geliyor.

ABD Başkanı Donald Trump daha önce Rusya ve Çin ile birlikte her türlü nükleer silahı kapsayacak şekilde bir sınırlandırma anlaşması yapmak istediğini belirtmiş ve bu konuda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'le birebir görüşmeler yapmıştı.

Müzakere öncesi Reuters, Amerikalı üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberinde Pekin'in halihazırdaki nükleer anlaşmaların tarafı olmadığını ve yeni görüşmelere katılmak isteyip istemeyeceğinin henüz belirsiz olduğunu belirtmişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı ise müzakerelere katılma niyetinde olmadıklarını açıkladı.