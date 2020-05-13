"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 MAYIS 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

ABD, yeni iş hayatı şartlarını tartışıyor

13 Mayıs 2020, Çarşamba 21:36
ABD’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının en fazla vurduğu şehir New York’ta kademeli olarak ekonominin açılma planları tartışılırken, ofis çalışanlarının geri dönüşünün salgın öncesi gibi olmayabileceği belirtiliyor.

New York Times’ta yer alan haberde, şehrin en büyük ticari ofis kiracıları olan Barclays, JP Morgan Chase, Morgan Stanley ve Nielsen gibi büyük şirket çalışanlarının tamamının ofislere dönmeyebileceği kaydedildi.

Haberde, büyük şirketlerin üst yöneticilerinin virüse karşı alınan “evde kalma” önlemleri deneyimi kapsamında on binlerce çalışanının işlerine evden devam edebileceği kararını değerlendirdikleri yazıldı.

New York bölgesinde binden fazla temsilcisi bulunan Halstead'in genel müdürü Diane M. Ramirez, “Bunu uzun ve derin bir şekilde düşünüyorum. İleriye dönük olarak insanlar ofise girmek isteyecekler mi? Gerçekten bu gerekli mi?” ifadelerini paylaştı.

Evden çalışma Manhattan'ı olumsuz etkileyebilir

Kovid-19 krizinin iş dünyasına evden çalışmanın da mümkün olduğunu gösterdiği vurgulanan haberde, şirket yöneticilerinin tüm çalışanların geri dönmesinin gerekli olmadığını fark ettiğine dikkat çekildi.

Büyük işletmelerin, salgın sonrası ülkedeki en pahalı şehir olan Manhattan’ın fahiş kiralarına milyonlarca dolar harcamaya değip değmeyeceğini ve ayrıca ofislerde daha az çalışan bulunmasının halk sağlığı riskini azaltıp azaltamayacağını değerlendirdiği aktarıldı.

Diğer yandan, ülkede en fazla ticari canlılığa sahip Manhattan için on binlerce çalışan kaybının ulaşım, restoran ve ticaret endüstrilerini olumsuz etkileyeceğine, eyalet ve şehir vergi gelirlerini de ciddi oranda düşürebileceğine işaret edildi.

AA

Okunma Sayısı: 142
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    70 yıl sonra demokrasi özlemi

    Oruç yenilenmektir

    Salgın ciddiyetini devam ettiriyor

    Borçlanma tam gaz

    KHK’lıya gönderilen parayı banka vermedi

    Dünya genelinde vaka sayısı 4 milyon 400 bini aştı

    Erzurumspor'da 11 kişinin testi pozitif çıktı

    Facebook, Sri Lankalı Müslümanlardan özür diledi

    YKS'ye girecekler için nüfus müdürlükleri 18-19 Mayıs'ta açık olacak

    ABD'de bilanço ağırlaşmaya devam ediyor

    Bakan Koca: Yoğun bakımdaki hasta sayımız ilk kez 1000’in altına düştü

    'Şu anki şartlarda salgın kontrol altında'

    2020 için MTV alınmasın

    Libya ordusunun hedefi, stratejik Vatiyye Hava Üssü

    Somalı çocuklar babalarının kabrine koştu

    Kavala itirazına AİHM’den red

    14 yaş altı çocukların sokak hasreti sona erdi

    Liglerin başlama tarihleri açıklandı

    Kuveyt’ten getirilen Türk vatandaşlarından 36'sında koronavirüs tespit edildi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Tuhaf gelişmeler
    Mikail YAPRAK

    Dön gel artık ya Ömer!
    Cevher İLHAN

    Ekonomik çöküşe siyasî hamaset
    Ahmet BATTAL

    Darbe karşıtlığı ve delili-3
    Faruk ÇAKIR

    Salgına farklı yorum
    Süleyman KÖSMENE

    Cehennemden azat günleri
    M. Latif SALİHOĞLU

    Demokrasi yeniden şahlansın
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    KHK’lıya gönderilen parayı banka vermedi
    Risale-i Nur'dan

    Demokratların muvaffakıyetine çok duâ ediyorum

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.