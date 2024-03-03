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3 MART 2024 PAZAR - YIL: 55

Açlıktan ölmek istemiyoruz

03 Mart 2024, Pazar 00:59
Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampında bulunan barınma merkezlerine sığınan yerinden edilmiş Filistinliler, artık İsrail’in füzelerinden değil, açlıktan ölmekten korkuyor.

İsrail’in insani yardım girişlerine engel olarak kasten kıtlığa sürüklediği Gazze Şeridi’nin kuzeyinde, barınma merkezlerine sığınmak zorunda kalan yüz binlerce Filistinli için açlık, İsrail’in füzelerinden daha ölümcül hale geldi. Barınma merkezlerindeki okul bahçelerinde taşan kanalizasyonlar ve biriken kirli atıklar özellikle de çocuklar arasında bulaşıcı hastalıkların korkunç bir hızla yayılmasına neden oluyor. 

Yabani otları pişirerek açlıkla mücadele ediyorlar 

Filistinli çocuk Yezen Bedir, ekmek bulamadıkları için Filistinlilerin “hubbeyze” (küçük ebegümeci) olarak isimlendirdikleri yabani bir otla pişirdikleri çorbayla karnını doyurmaya çalışıyor. Konuşan küçük Bedir, “Kuzeyde ne yemek, ne su, ne de başka bir şey var. Sınır çevresine gidip topladığımız hubbeyze ile açlığımızı gidermeye çalışıyoruz.” dedi. 

Okullarda ve barınma merkezlerindeki durumun kendisini çok zorladığını ifade eden Filistinli çocuk, biriken çöp ve atıklar ile taşan kanalizasyon suyu nedeniyle bulaşıcı hastalıkların yayıldığını söyledi. Barınma merkezlerinde kalan İkram el-Besyuni de, yerinden edilmiş insanların bir arada yaşamak zorunda kaldığı okullarda ishal, çiçek, deri hastalıkları ve bit salgını birçok hastalığın özellikle çocuklar arasında yayıldığını ifade etti. Soykırıma maruz kaldıklarını belirten Besyuni, dünyaya zor şartlar altında hayatta kalmaya çalışan Filistin halkının yanında durma çağrısı yaptı.   

Hayal kırıklığına uğrattı

Filistinli Fatıma Gubn, Arap ve İslam dünyasının Gazze Şeridi’nde yapılan soykırım karşısındaki sessizliğinin kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi. Yerinden edilmiş bir diğer Filistinli Ebu İyad Mutik ise, dünyanın özgür insanlarına Gazze Şeridi’ne insani yardımların ulaştırılması ve bu yıkıcı saldırıların durdurulması için harekete geçilmesi çağrısı yaptı. Ebu Mutik, hayvan yemlerini yemek zorunda kaldıklarına işaret ederek, “Biz işgal ordusunun füzelerinden bile korkmayan bir halkız, ancak açlıktan ölmek de istemiyoruz.” dedi.

***

Gazze’de insani felaket yaşanıyor 

İsrail’in insani yardım girişini engelleyerek kasıtlı biçimde kıtlığa sürüklediği 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi’nde insani felaket yaşanıyor. Başta BM’ye ait kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıklar nedeniyle Gazze’de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor. 

AA

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