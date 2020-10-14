Afganistan'da 2 askeri helikopter çarpıştı

Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde 2 askeri helikopterin kalkıştan hemen sonra çarpışarak düşmesi sonucu 9 kişi vefat etti.

Afganistan Savunma Bakanlığı, Afgan Hava Kuvvetlerine ait "Mİ-17" tipi 2 askeri helikopterin, Helmand'ın Nave ilçesinde kalkıştan hemen sonra düştüğünü bildirdi. Helikopterlerin teknik arıza nedeniyle düştüğü ifade edilen açıklamada, kazada 9 kişinin öldüğü aktarıldı. Görgü tanıkları ise Nave ilçesinde yaralı askerleri alan iki helikopterin kalkıştan hemen sonra çarpıştığını ve kazada 10'dan fazla askerin öldüğünü öne sürdü. AA

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