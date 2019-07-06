Afganistan'da camiye bombalı saldırı: 2 ölü, 20 yaralı

Gazne vilayetindeki Muhammediye Camisi'nin mihrabına yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu camideki 2 kişi öldü, 20'si de yaralandı.

Afganistan'ın Gazne vilayetindeki Muhammediye Camisi'ne düzenlenen bombalı saldırıda iki kişinin öldüğü bildirildi. Gazne Valiliğinden yapılan açıklamada, Gazne'nin Hak Gariban bölgesindeki Muhammediye Camisi'nde mihraba yerleştirilen bombanın dün akşam yatsı namazı sırasında patlatıldığı kaydedildi. Saldırıda, camide bulunan 2 kişinin öldüğü, 20 kişinin de yaralandığı açıklandı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. AA

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