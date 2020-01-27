Afganistan'da düşen uçağın ABD uçağı olduğu doğrulandı

Afganistan'ın doğusunda düşen uçağın kime ait olduğu, içindekilere ne olduğunun soru işaretine dönmesinin ardından, ABD ordusuna ait bir uçağın düştüğü söylendi. Taliban sorumluluğu üstlenme açıklaması yaptı.

Afganistan'ın doğusunda düşen uçak için ABD'li yetkililerin Reuters'e 'ABD ordusuna ait küçük uçak' açıklaması yapmasına karşın, ilk etapta Pentagon haberleri yakından takip ettiklerini ve kazayı soruşturduklarını söylemekle yetindi. Öncesinde Taliban, istihbarat görevine çıkmış bir ABD uçağını düşürdüğünü iddia etti. Taliban'ın açıklamasında içinde çok sayıda üst düzey CIA yetkilisinin de bulunduğu bir ABD casus uçağı düşürdüğü iddiasına yer verildi. Reuters'e konuşan ABD'li yetkililer ise küçük askeri uçağın düşman faaliyeti sonucu düştüğüne dair henüz bir işaret olmadığını söyledi. Uçağın düştüğü Afganistan'ın doğusundaki Gazne vilayetinin Deh Yek ilçesine bağlı Saduzey beldesi, Taliban'ın kontrolündeki bölgede. Sosyal medyada paylaşılan olay yerine ait fotoğraflar ve bir videoda gözüken enkazın ABD Hava Kuvvetleri'ne ait Bormbardier E-11A uçağına benzediği belirtildi. ABD ordusu bu tip uçakları Afganistan'da gizli elektronik gözetim ve kontrol amaçlı kullanıyor. İlkin uçağın Ariana Afgan Havayollarına ait olduğu iddia edilmişti, ama şirketten yalanlama geldi.

Okunma Sayısı: 211

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.