Afganistan'da kan akmaya devam ediyor!

Afganistan'da, Taliban militanlarının Helmand vilayetinde askeri karakola yönelik düzenlediği saldırıda 10 asker öldü.

Helmand Valiliği sözcüsü Ömer Zuvak, basına yaptığı açıklamada, militanların, Sangin ilçesindeki askeri karakolunun yakınına yerleştirilen bombayı, uzaktan kumandayla patlattığını belirtti. Saldırıda 10 askerin öldüğünü ifade eden Zuvak, 4 askerin de yaralandığını söyledi. Zuvak, saldırının ardından militanlarla askerler arasında çatışma çıktığını kaydetti. Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda 26 askerin öldüğü iddia edildi. AA

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