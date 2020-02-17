Afganistan’da kesin sonuçlar açıklanacak

Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu Başkanı Nuristani, cumhurbaşkanı seçimine ilişkin, “Hileli olduğu iddia edilen oyların yeniden incelenme süreci tamamlandı ve değerlendirilme sürecinin ardından kesin seçim sonuçlarını açıklayacağız’’ dedi.

Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu Başkanı Hava Alem Nuristani, cumhurbaşkanı seçiminde hileli olduğu iddia edilen oyların teftiş kurulu tarafından incelenme sürecinin tamamlandığını söyledi.Nursitani, “Hileli olduğu iddia edilen oyların yeniden incelenme süreci tamamlandı ve değerlendirilme sürecinin ardından kesin seçim sonuçlarını açıklayacağız’’ dedi. Afganistan’da 20 Nisan’da düzenlenmesi planlanan cumhurbaşkanı seçimi, 2 kez ertelenerek 28 Eylül’de yapılmıştı. 14 cumhurbaşkanı adayının yarıştığı seçimin ardından yapılan itirazlar dolayısıyla 19 Ekim’de açıklanacağı duyurulan seçim sonuçları, 22 Aralık’ta açıklanmıştı. Kesin olmayan sonuçlarına göre, adaylardan mevcut Cumhurbaşkanı Eşref Gani yüzde 50,64, mevcut İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah yüzde 39,52 ve Gulbeddin Hikmetyar yüzde 3,85 oy almıştı. AA

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