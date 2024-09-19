Halka tasarruf, devlete israf

Kamu kaynaklarında israfın boyutu onlarca trilyon lirayı buluyor. Kur Korumalı Mevduat iki yılda 1 trilyon 58 milyar lira yutarken iktidarın yanlış politikaları kamu kaynaklarını tüketmeye devam ediyor.

BirGün’ün haberine göre İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) “Türkiye’nin İsraf Karnesi” başlıklı raporu yayınladı. Kur korumalı mevduattan kamu-özel iş birliğine kadar kamuyu milyarlarca lira zarara uğratan projelerin sıralandığı raporda, “Ekonomik kriz koşullarında yurttaşlardan tasarruf etmesi beklenirken kamu tasarruf etmemektedir. Merkezi yönetim baskı ve cilt giderleri, büro mefruşat alımları, lojman kiralama giderleri, taşıt bakım ve onarım giderleri ve ilan giderleri gibi harcama kalemlerinde de ciddi artışlar yaşanmaktadır. Halkımız zor koşullarda yaşarken merkezi yönetimin kendisinden başlayarak israfla mücadele etmesi, kamu kaynaklarını etkin ve verimli kullanması beklenir. Rapor tam aksi bir tabloyu gösteriyor” denildi. Haber Merkezi

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