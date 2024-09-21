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21 EYLÜL 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

“Kemalizm Sosyal Darwinizmin içindedir”

Ali FERŞADOĞLU
21 Eylül 2024, Cumartesi
İzzet Akyol seneler önce Köprü dergisinde çıkan “Darwinizmden Kemalizme” başlıklı yazısında M. Kemal’in Darwin kaynaklı “Natür insanları türetti.

Onları kendine taptırdı da. Ancak insanların dünyada yaşayabilmeleri için, onların tabiata egemenliğini şart kıldı. Tabiata egemen olmasını bilmeyen yaratıklar varlıklarını koruyamamışlardır” ve “İlk ceddimiz balıktır. İşler ilerledikçe, insanlar primat zümresinden türediler. Biz maymunuz, düşünce-lerimiz insandır” gibi sözlerini aktarırken, Prof. Dr. Halil İnalcık’la yaptığı kısa, ancak muhtevalı mülâkatta da, onun “Kemalizmi Sosyal Darwinizm içinde bulabiliriz” sözünü bizzat kendisine yorumlatmıştı.

İşte İnalcık’ın yaptığı ilginç açıklamalar: ‘Atatürk, hayatı mücadele olarak görmüştür. Düşüncelerini zorla karşı tarafa kabul ettirmek onun temel inançlarındandır. Yaptığı devrimlerde de ‘Hayat mücadeledir’ felsefesini ifade etmiştir. ‘Hayatta muvaffak olmak, ancak kuvvetli olmakla mümkündür’ der. Bu, tam Darwinizmin ifadesidir. Darwin, cinslerin baki kalmak için birbiriyle rekabet halinde olduklarını söylüyor. En güçlüsü yaşıyor, öbürküler yok oluyor. Bu prensibi sosyologlar sosyolojiye tatbik etmişler. Buna “Sosyal Darwinizm” deniyor. Ben Atatürk’ün esas inancını Sosyal Darwinizmde buluyorum.

“Milliyetçilik millî yapının en sağlam, en kuvvetli bir şekle gelmesi için çalışmak demektir. Milliyetçiliğin altında bu manada Sosyal Darwinizm vardır. Atatürk de baş milliyetçi olduğuna göre, onun milliyetçiliğinde Sosyal Darwinizm büyük bir rol oynamaktadır.”

Kemalistler niye Darwinist? İşte cevap burada.”1

Bunlar hakaret değil, tesbittir. Çok uzaklara gitmenize de gerek yok. Okullarda okutulan İnkılap tarihi dersi kitaplarına bakan herkes bunu apaçık görür.

Siz, Nurcular ve Yeni Asya ile uğraşmayı bırakın da yüreğiniz yetiyorsa, bu belgeleri, bilgileri, akıl, mantık ve ilme dayanarak cevaplandırın.

Dipnotlar:

1-Darwinizmden Kemalizme/Kâzım GÜLEÇYÜZ/Yeni Asya/05 Nisan 2013.

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