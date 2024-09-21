Adalet ve liyakat

Allah size, emanetleri, kamu görevlerini, devlet işlerini, sorumluluk gerektiren meseleleri mutlaka ehline, kabiliyetli, liyâkatli, bilgili, dürüst ve güvenilir kimselere vermenizi, insanlar arasında hakem-hâkim, idareci olduğunuz zaman, adâletle icraat yapmanızı, hüküm vermenizi emrediyor.

Allah size ne güzel öğütler veriyor, sorumluluklarınız konusunda sizi uyarıyor. Allah her şeyi işitir, her şeyi bilir, görür; doğru olanı duyurur, doğruları gösterir.” (Nisâ, 58) (https://www.kuranmeali.com/AyetKarsilastirma.php?sure=4&ayet=58 A.Tekin meali)

Bakış Açısı

Geciken adalet

“Adaletin en kötüsü geç tecelli edenidir. Sonunda hüküm isabetli olsa da; geciken adalet zulümdür.” Orhan Gazi

Çuvaldız

Ne merhamet, ne müsamaha

“Göz göre göre bir masumun mahkûmiyeti gibi feci bir hadiseye lâkayt kalamayacak olan Mahkemenizden; ne merhamet, ne müsamaha istiyorum.

İstediğim şey sadece adalet, vermekle mükellef olduğunuz adalettir.” Sabahattin Ali

Gong

Tüm hakların saklıdır!

“Ama o zamana kadar ben muhtemelen ölmüş olacağım,” dedi müvekkil.

“Ama emin ol ki, o evraklar yine de düzgünce işlem görecek,” dedi avukat gururla.

“Ölsen de, ölmesen de tüm hakların saklıdır.”



Hukuki Tebessüm

Papağan

Papağanını Gümrükten kolay geçirebilmek için bir kutuya koyan adam, üstüne de “kırılacak eşya” diye yazmıştı.

Gümrük memuru yazıyı okuyunca, kutuyu şöyle bir silkelemeye başladı. Aynı anda içeriden papağanın bağırdığı duyuldu:

“Şangur şungur.. Şangur şungur..”

