Gençler hiçbir kuruma güvenmiyor

19 Eylül 2024, Perşembe 23:34
Asal Araştırma yurttaşların kurumlara olan güvenini demografik özelliklere göre ölçümledi.
Asal Araştırma’nın yurttaşların kurumların güvenirliğine ilişkin yaptığı ankette demografik özelliklere göre görülen değişiklikleri yayımladı. Asal Araştırma’nın yurttaşların kurumların güvenirliğine ilişkin yaptığı ankette demografik özelliklere göre görülen değişiklikleri yayımladı. Araştırma şirketi yapılan araştırmada öne çıkan başlıkları şöyle sıraladı: Gençler ve üniversite/lisansüstü okuyan kesim en çok Ordu ve Polis’e güveniyor. Gençlerde hiçbir kuruma güvenmiyorum cevabı genel ortalamanın 10 puan üzerinde. Kadınlarda Cumhurbaşkanlığına güven erkeklere oranla daha yüksek. 2 bin katılımcıyla gerçekleşen ankette yüzde 2 ile Diyanet güven açısından sondan dördüncü, yüzde 1,4 ile yargı ise sondan üçüncü kurum oldu. Cumhurbaşkanlığı ise yüzde 11,1 ile 3’üncü sırayı aldı.
Haber Merkezi
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