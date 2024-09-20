Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (DİSK) İzmir’de düzenlediği mitinge katılan binlerce işçi, vergide ve gelirde adalet için iktidara seslerini duyurmaya çalıştı.

Düşük ücretler ve yüksek oranlı vergi kesintileri nedeniyle açlığa mahkum edildiklerini belirten bir işçi, “Sosyal yaşantımız kalmadı. Sadece geçinmek için çalışıyoruz. Eğitime yetişmeye çalışıyoruz” dedi.

Mitinge katılan Emin V., çalışanların işverenlerden daha fazla vergi ödediğini ifade ederek şöyle konuştu: “İşçilerin en büyük sıkıntısı, maalesef ki kazançlarının çoğunu vergiye veriyorlar. Patronların ve işverenlerin vermediği vergiyi işçiler veriyor. Bu konuda kesinlikle işçilerin hakkı yeniliyor. Bu konuda çok büyük mağduriyet yaşıyoruz. Maalesef kendi ihtiyaçlarımızı sınırlı şekilde giderebiliyoruz. Çocuklarımız da bu konuda mağdur. Okul masrafları, dershane masrafları var. Masraflarını karşılamakta sıkıntı yaşıyoruz. Bizim talebimiz vergi düzenlemesi. Vergide adalet istiyoruz Özellikle emekli yasasının da geri çekilmesini bekliyoruz.”

İzmir - Anka