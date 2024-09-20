“Kayıp nesil riski” uyarısı

UNICEF İcra Direktörü Yardımcısı Ted Chaiban, Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria’da yaşayan Filistinli çocuklar aylarca öğrenme fırsatını kaybettikleri için “kayıp bir nesil riskiyle karşı karşıya” olunduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Yardımcısı Ted Chaiban, Gazze ve Batı Şeria’ya yaptığı ziyaretlerin ardından video konferans yoluyla basın toplantısı düzenledi. “7 Ekim korkunç bir gündü ancak o günden sonra her gün çocuklar için korkunç bir gün oldu” diyen Chaiban, Gazze’de değil Batı Şeria’daki İsrail saldırılarına atıf yaparak, “Çocuklar aylarca öğrenme fırsatını kaybettikleri için kayıp bir nesil riskiyle karşı karşıyayız” dedi. Chaiban, Gazze’de okullara, hastanelere ve yerinden edilmiş kişilere yönelik yıkıcı saldırıların devam ettiğini vurgulayarak, çocukların şiddetli şekilde iyi beslenme yetersizliği, solunum yolu enfeksiyonları ve diğer ölümcül hastalıklara karşı yokluk içinde hayatta kalma mücadelesi verdiğini aktardı.

Çocuklar stres altında

Gazze’nin hiçbir yerinde saldırılara karşı siviller için “güvenli alan” bulunmadığını vurgulayan Chaiban, hayati derecede ihtiyaç duyulan insani yardım girişlerinin de sınırdan çok az geçiş noktası olması ve dağıtımdaki düzen konusunda endişeler nedeniyle günde 15 kamyona düştüğüne hatırlattı. Chaiban, İsrail saldırıları altındaki çocukların zihin sağlığı durumu hakkındaki bir soruya da şu karşılığı verdi: “7 Ekim’de bu savaş başlamadan önce bile Gazze’yi kapsayan anketler, çocukların yüzde 70’inden fazlasının içinde bulundukları yaşam koşulları göz önüne alındığında aşırı stres altında olduğunu gösteriyordu. Şu anda Gazze’deki her bir çocuk ciddi zihinsel sağlık ve psikososyal stres yaşıyor.”