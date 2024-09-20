Su tasarrafu için bu yöntemden vazgeçilmeli

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halim Orta, tarımda su tasarrufu sağlanması için yüzeysel sulama yöntemlerinden vazgeçilmesi gerektiğini söyledi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) ev sahipliğinde Balkan Kongre Merkezi’nde düzenlenen Uluslararası Tarım, Biyoloji ve Yaşam Bilimleri Kongresi’ne katılan Prof. Dr. Orta,tüm dünyanın ciddi bir kuraklıkla karşı karşıya kaldığını ifade etti. Orta, şunları kaydetti: “Tarımda artık salma sulama ve tava sulama gibi yüzey sulama yöntemlerini hızlıca terk etmeliyiz. Bunun yerine damla sulama, yağmurlama ve hatta toprak altı damla sulama yöntemlerini tercih etmeliyiz. Çiftçilere bu konuda eğitimler verip bilinçlendirmeliyiz. Aynı zamanda çiftçilere destek vererek su tasarrufu sağlayan yöntemlere geçişi sağlamalıyız” AA

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