Afganistan'da Taliban'dan kanlı saldırı: 21 ölü

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinin Akça ilçesine düzenlediği saldırıda 21 kişinin öldüğü bildirildi.

Akça İlçe Kaymakamı Gulam Sahi Subhani, basına yaptığı açıklamada, militanların, Akça merkezindeki Balahisar Kalesi'ne saldırdığını söyledi. Saldırıda 20 güvenlik görevlisiyle bir sivilin öldüğünü ifade eden Subhani, beş polisin de yaralandığını söyledi. Subhani, saldırı sonucu kalenin kontrolünün Taliban'ın eline geçtiğini ve militanların beş güvenlik görevlisini esir aldığını kaydetti.

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