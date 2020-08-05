Afganistan'da terör saldırısı: 8 ölü

Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinde, Taliban militanlarının düzenlediği silahlı ve bombalı saldırıda bir sivil ile 7 güvenlik görevlisi öldü.

Belh Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Adılşah Adıl, militanların, Belh vilayetinin Belh ilçesine bağlı Alem Hil bölgesinde yol kenarına yerleştirdiği bombayı, güvenlik güçlerini taşıyan zırhlı aracın bölgeden geçtiği sırada patlatmasının ardından silahlı saldırı düzenlediğini söyledi. Saldırılarda 7 güvenlik görevlisi ile 1 sivilin öldüğünü ifade eden Adıl, 6 sivilin yaralandığını ve çıkan çatışmada militanların da kayıp verdiğini belirtti. Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. AA

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