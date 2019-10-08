Afganistan'da üniversitede bombalı saldırı: 19 öğrenci yaralandı

Afganistan'ın Gazne vilayetindeki Gazne Üniversitesi Eğitim Fakültesindeki bir sınıfta düzenlenen bombalı saldırıda 19 öğrencinin yaralandığı bildirildi.

Afganistan'da Gazne Valiliğinden yapılan açıklamada, Gazne Üniversitesi Eğitim Fakültesine ait sınıfa yerleştirilen bombanın, öğrencilerin eğitim gördüğü sırada patlatıldığı belirtildi. Saldırıda 19 öğrencinin yaralandığı ifade edilen açıklamada, yaralıların hastaneye kaldırıldığı kaydedildi. Gazne Hastanesinden yapılan açıklamada, saldırıda yaralananlardan üçünün durumunun ağır olduğu ifade edildi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. AA

Okunma Sayısı: 85

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.