Afganistan'dan IŞİD'e gözdağı

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, başkent Kabil'de gerçekleşen ve 63 kişinin öldüğü IŞİD saldırısının ardından yaptığı açıklamada örgütün ülkedeki hücrelerinin yok edileceğini söyledi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de IŞİD tarafından bir düğünde düzenlenen intihar saldırısında aralarında kadın ve çocukların olduğu 63 kişi ölmüş, 182 kişi de yaralanmıştı. Saldırının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, IŞİD'in ülkedeki hücrelerinin 'hepsinin yok edileceği' açıklamasında bulundu. Gani'nin açıklamaları, Afganistan'ın İngiliz sömürgesinden kurtuluşunu simgeleyen Rawalpandi Anlaşması'nın yıl dönümüne denk geldi.

Okunma Sayısı: 76

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.