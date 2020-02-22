Afganistan güvenlik güçlerine 'Taliban'a operasyonları durdurun' talimatı

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ABD-Taliban barış anlaşması kapsamında güvenlik güçlerine Taliban'a yönelik operasyonlarını durdurma talimatı verdi.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, yaptığı açıklamada, Taliban'ın, ABD ile vardığı barış anlaşması kapsamında dün gece saat 24.00'den itibaren ülke genelindeki saldırılarını azaltma kararını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Şiddetin azaltılmasının ateşkesin başlamasına neden olması temennisinde bulunan Gani, ''ABD-Taliban barış anlaşması kapsamında Afgan güvenlik güçlerine Taliban'a yönelik operasyonlarını bir haftalığına durdurun talimatı veriyorum, ülkede faaliyette bulunan diğer terör örgütlerine karşı ise operasyonlarımız devam edecektir.'' dedi. Gani, ABD-Taliban barış anlaşmasının imzalanmasının ardından Afgan diyaloğunun başlamasına bir engel kalmayacağını, bunun için de tüm kesimlerle istişare buluşmalarını sürdürdüğünü vurguladı. AA

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