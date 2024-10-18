Afrika’da 10 milyon çocuk okula gidemiyor

Uluslararası insani yardım kuruluşu Save The Children (Çocukları Kurtarın), Orta ve Batı Afrika’da aşırı yağışların yol açtığı seller nedeniyle yaklaşık 10 milyon çocuğun okula gidemediğini bildirdi.

Kuruluştan yapılan yazılı açıklamada, Nijer, Nijerya, Mali ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde (KDC) seller nedeniyle yaklaşık 1 milyon kişinin evlerini terk ettiği belirtildi. Yağışların okul binalarında ciddi hasara yol açtığı, hatta bazılarının yıkıldığı ifade edilen açıklamada, evlerini terk etmek zorunda kalanların büyük kısmının da okullara sığındığı kaydedildi. AA

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