Afrika'da Kovid-19 sebepli can kaybı 44 bini geçti

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelere ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı 1 milyon 838 bin 867'ye ulaştı.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise 44 bin 12 oldu. Bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 19 bin 585 ölümle Güney Afrika, 6 bin 318 ölümle Mısır, 3 bin 982 ölümle Cezayir'de görüldü. Seyşeller ve Eritre'de şu ana kadar virüse bağlı can kaybı rapor edilmedi. Güney Afrika'da vaka sayısı 730 bin 548 oldu. Afrika'da virüse yakalanan 1 milyon 398 bin 172 kişi ise iyileşti. AA

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