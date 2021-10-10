Afrika'da nüfusun yüzde 4,57'si tam aşılandı

Afrika'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tam aşılanan nüfusun oranı yüzde 4,57'ye ulaştı.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) verilerine göre, kıtaya şimdiye kadar 200 milyon doz aşı ulaşırken 153 milyon dozu uygulandı. Tek doz aşı olan nüfusun oranı yüzde 6,89'a, tam aşılanan nüfusun oranı da yüzde 4,57'ye çıktı. Kıtada en çok aşı yapılan ülkeler sırasıyla Fas, Güney Afrika, Mısır, Cezayir, Tunus, Nijerya ve Zimbabve oldu. AstraZeneca, Biontech, Sinopharm ve Sputnik aşılarının yaygın yapıldığı Afrika'da bazı ülkeler, tek dozluk Johnson&Johnson aşısını da kullanıyor. Öte yandan kıtadaki vaka sayısı 8 milyon 459 bini, ölenlerin sayısı da 214 bini geçti. AA

Okunma Sayısı: 222

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.