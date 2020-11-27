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28 KASIM 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Afrika Kovid-19 aşısı için endişeli

27 Kasım 2020, Cuma 22:26
Kovid-19 karşı geliştirilen aşılar için adeta yarış başlarken, Afrika’daki yoksul ülkeler ilaç ve malzeme tedarikinde olduğu gibi bu sefer de aşıya ulaşamamaktan endişe ediyor.

Dünyada yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşılar için adeta yarış başlarken, Afrika’daki yoksul ülkeler ilâç ve malzeme tedarikinde olduğu gibi bu sefer de aşıya ulaşamamaktan endişe ediyor.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) Direktörü Dr. John Nkengasong, haftalık basın toplantısında, Afrika’da aşılamanın 2021’in ikinci çeyreğine kadar başlayamayabileceğini söyleyerek, gelişmiş ülkelerin kendilerini aşılayıp, aşı olmayan kişilere seyahat kısıtlaması getirmesinin oldukça tehlikeli bir durum olabileceğini belirtti. “Kovid-19 ilaçları çıktığında Afrika’nın nasıl yüzüstü bırakıldığını gördüm.” diyen Nkengasong, aşıların soğuk hava depolarına ihtiyaç duymasının da kıta için en büyük zorluk olacağını dile getirdi.      

1,5 milyar doza ihtiyaç var

Dr. John Nkengasong, Çin, Rusya ve diğer ülkelerle aşı seçeneklerine ilişkin görüşmenin sürdüğünü aktararak, kıt’adaki sürü bağışıklığının sağlanması için 1,5 milyar doz aşıya ihtiyaç olduğunu ifade etti. Dünya Sağlık Örgütü Afrika Direktörü Matshidiso Moeti de düzenlediği basın toplantısında, dünyadaki çok sayıda ülkenin aşıyı alabilmek için mücadele ettiğine işaret ederek, “Afrika ülkeleri endişeli ve zengin ülkelerin milyonlarca dozluk ön siparişlerinin aşıya erişimlerini engellememesini umuyor.” dedi. Moeti, tatil döneminde daha fazla insanın seyahat etmesinin beklendiği bir zamanda kıtadaki vaka eğrisinin şimdiden bir kez daha yukarı döndüğünü kaydetti. Salgının başladığı ilk dönemde varlıklı ülkelerin maske ve sağlık malzemesi talepleri yüzünden haftalarca kendilerine gönderilen bağışlarla yetinmek zorunda kalan Afrika ülkeleri, bazı ilaçları ücretini ödeyerek dahi almakta zorluk çektiklerini açıklamıştı. İstanbul  - aa

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“Kovid-19 Cami Giriş  Kayıt  Sistemi” uygulaması başlatıldı  

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Hückelhoven beldesindeki bir camide, yen tip koronavirüs tedbirleri çerçevesinde “Kovid-19 Cami Giriş Kayıt Sistemi” uygulaması başlatıldı. Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine bağlı Hückelhoven Merkez Camii’nde uygulanmaya başlanan sistemle, cami cemaati her seferinde kâğıt kalem kullanarak kayıt olmak yerine bir kere kayıt yaparak aldığı barkodu özel olarak hazırlanan sisteme okutarak, vakit kaybetmeden camiye giriş yapabiliyor. Aynı zamanda bilgisayar mühendisi olan DİTİB Hückelhoven Merkez Camii Dernek Başkanı Adem Onur, cemaatin işini kolaylaştırmak ve zaman kaybının önüne geçmek için böyle bir sistem icat ettiğini söyledi. Onur, “Camiye girişte barkod destekli bir sistem oluşturduk. Camiye gelen her bir kişiye özel verilen barkod uygulamasıyla, girişte kart okuyucusuyla kişi bilgileri kayıt altına alınıyor. Dijital uygulamada kişinin adı, adresi ve ulaşılabilecek telefon numarası kaydediliyor.” dedi.  Köln - aa

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