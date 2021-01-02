Afrin'de terör saldırısı: 1 ölü

Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesine bağlı Cinderes beldesinde bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında bir sivil vefat etti, 8 sivil yaralandı.

Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Cinderes'te ekmek fırını yakınlarındaki bir araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi. Terör saldırısında ilk belirlemelere göre, bir sivil vefat etti, 8 sivil yaralandı. Yaralılar, bölgedeki hastanelere sevk edildi. Güvenlik kaynakları, söz konusu saldırıları terör örgütü PKK/PYD'nin düzenlediği üzerinde duruyor. AA

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